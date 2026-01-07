من ديروط إلى جبل قسقام.. محافظ أسيوط يشارك الأقباط أفراح العيد

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لزيارة الكنائس والإيبارشيات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومشاركة أبنائهم قداس العيد، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتعزيز روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وشملت جولة المحافظ زيارة إيبارشيات ديروط والقوصية والدير المحرق، حيث قدم التهاني للإخوة الأقباط من الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية، مشاركًا في قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها للكنائس والأديرة على مستوى المحافظة، تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، من بينهم خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب محمد عيد عبدالجواد، والنائبة الدكتورة كريستين عادل والنائب إيهاب مختار أعضاء مجلس النواب، والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى جانب عدد من قيادات المديريات الخدمية، وعدد من رجال الدين الإسلامي، وممثلي الكيانات الشبابية وأندية التطوع والجوالة والجوالات، الذين استقبلوا الوفد بالورود في مشهد جسد روح المحبة والتلاحم بين أبناء المحافظة.

وحرص اللواء دكتور هشام أبو النصر على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط للأقباط الأرثوذكس، وكهنة وآباء المطرانية، ثم توجه إلى مطرانية مار يوحنا المعمدان بمدينة القوصية، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا توماس، مطران إيبارشية القوصية، عقب قداس عيد الميلاد المجيد، كما زار الدير المحرق بجبل قسقام بمركز القوصية، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول، مطران الدير المحرق، فضلًا عن تقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس، مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، واختتم جولته بزيارة كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة أسيوط، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران إيبارشية أسيوط وتوابعها، وسط أجواء سادتها الألفة وروح الإخاء.

وخلال جولته ومشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد، قدم محافظ أسيوط التهنئة القلبية لجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن أبناء مصر يد واحدة، يعيشون في نسيج وطني متماسك، في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بفضل وحدة وتكاتف أبنائها.

كما بعث المحافظ بتهنئة خاصة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع أقباط مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أبناء أسيوط يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف والعمل المشترك من أجل الصالح العام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، معربًا عن اعتزازه بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم وقداس عيدهم المجيد.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط، عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حرصه الدائم على مشاركة المواطنين مناسباتهم المختلفة، ومشاركته قداس عيد الميلاد المجيد، واهتمامه بتعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل المشاركة الشعبية في جهود التنمية.

كما أعرب نيافة الأنبا توماس، مطران إيبارشية القوصية، عن سعادته بمشاركة محافظ أسيوط والوفد المرافق له قداس عيد الميلاد المجيد واحتفالات العيد، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس قوة العلاقات التاريخية بين المسلمين والأقباط، وتجسد حقيقة أن المصريين نسيج واحد.

وفي السياق ذاته، ثمن نيافة الأنبا بيجول، مطران الدير المحرق، زيارة المحافظ ومشاركته قداس عيد الميلاد، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الراسخة بين أبناء الشعب المصري، وتمثل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، وتؤكد أن مصر ستظل نموذجًا مضيئًا للوحدة الوطنية.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا مرقس، مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، عن تمنياته بأن يعم السلام مصر والعالم أجمع، مشيدًا بجهود محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والأمنية والأمنية والشعبية والدينية، وحرصهم الدائم على المشاركة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

ومن ناحيته، أعرب نيافة الأنبا يوأنس، مطران إيبارشية أسيوط، عن خالص شكره وتقديره للواء دكتور هشام أبو النصر على زيارته ومشاركته قداس عيد الميلاد المجيد، وحرصه الدائم على تقديم التهنئة ومشاركة الأقباط احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه اللفتات تعكس روح المحبة الحقيقية، وتعزز قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.