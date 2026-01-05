الرعاية الصحية تواصل استعداداتها لافتتاح مستشفى نويبع بجنوب سيناء (صور)

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية استعداداتها النهائية لافتتاح مستشفى نويبع، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد الانتهاء من معظم أعمال الإنشاء والتجهيز، بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، يرافقه الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير الفرع، جولة تفقدية شاملة داخل المستشفى، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدًا للاستلام وبدء التشغيل الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وشملت الجولة تفقد مختلف أقسام المستشفى، للاطمئنان على جاهزية البنية التحتية، ومراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية، والتأكد من توافر الإمكانيات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة.

كما تابع مسؤولو الهيئة جاهزية أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والمعامل، وغرف العمليات، إلى جانب مراجعة نظم العمل ومسارات تقديم الخدمة، بما يضمن انسيابية الرعاية الصحية وكفاءة التشغيل منذ اليوم الأول لافتتاح المستشفى.

وأكد الدكتور أيمن رخا أن تطوير مستشفى نويبع يأتي في إطار الاستعدادات النهائية لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4874 لسنة 2025، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المستشفى سيمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمحافظة جنوب سيناء، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مدينة نويبع والمناطق المجاورة، مع التوسع في إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى للمحافظات الأخرى.

وشدد مدير فرع الهيئة على ضرورة الانتهاء من جميع الملاحظات الفنية والتشغيلية في التوقيتات المحددة، بما يحقق التشغيل الأمثل للمستشفى، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق رؤية مصر نحو توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين.

ويضم مستشفى نويبع مجموعة متكاملة من الأقسام الطبية والخدمية، تشمل قسم العمليات، والتجهيزات والتعقيم والخدمات، وقسم الولادة، ومبنى المطبخ والصيدلية والمغسلة، وسكن الأطباء، ومبنى خزان المياه والحريق وغرف الطلمبات، إلى جانب مبنى إقامة المرضى، وقسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وقسم الغسيل الكلوي الذي يضم 42 ماكينة، وقسم المعامل والتحاليل، وقسم الأشعة بمختلف أنواعها، وصالات الطوارئ، فضلًا عن مبنى محطة الكهرباء، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع.