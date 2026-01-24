بعد دفاعه عن التوك توك.. حبس قتلة "شهيد لقمة العيش" بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم القبض على قتلة شاب وإصابة ابن عمه، على خلفية سرقة "مركبة توك توك" خاصة بابن عمه بإحدى نجوع مركز أبشواي.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد علاء توفيق، مأمور قسم شرطة مركز أبشواي، بمقتل علاء خ.م، 19 عامًا، طعنًا بالسكين.

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وضم الرائد أحمد صوفي حلبة، رئيس مباحث قسم شرطة أبشواي، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.

كشفت التحريات أن ثلاثة من الشباب المسجلين خطر مخدرات استدرجوا المجني عليه وابن عمه إلى منطقة بعيدة عن السكان، محاولين سرقة "التوك توك" منهما. وعندما تصدى المجني عليه لهما رافضًا تسليم مصدر رزقهما، قام المتهم الأول "أحمد ح.ب" بطعنه بعدة طعنات بالصدر والكتف أودت بحياته، بينما قام المتهم الثاني بطعن سائق التوك توك في يده، في محاولة لسرقة بعض الأموال والهواتف المحمولة.

جرى تحديد خط سير المتهمين وضبطهم، وخيم الحزن والأسى على أهالي نجع "حزين" التابعة لقرية "أبوكساه" بمركز أبشواي، على خلفية مقتل الشاب علاء، الذي دفع حياته ثمناً للشهامة والدفاع عن ابن عمه صاحب التوك توك في مواجهة مسجلين خطر حاولوا سرقتهم بالإكراه.

واعترف المتهمون أمام رئيس نيابة أبشواي بأن اثنين منهم استدرجوا المجني عليهم بحجة توصليهم إلى أحد النجوع، وخلال الطريق وقع التشاجر مع صاحب التوك توك وابن عمه، مما أدى إلى مقتل الأخير ومحاولة سرقتهم.

قرر رئيس النيابة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامهم بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة.