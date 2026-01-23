إعلان

من الدهس إلى الخنق.. حبس الأب المتهم بقتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:23 م 23/01/2026

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية بحبس الأب المتهم بقتل أبنائه الأربعة على ذمة التحقيقات، بعد العثور على جثث الأطفال ملقاة في مياه الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز.

- تفاصيل صادمة للجريمة

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم، رجل خمسيني يعمل بائع فول، أقدم على خنق أبنائه الثلاث بنات وولد (تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا) واحدًا تلو الآخر في منطقة الملاحات، بعد محاولة فاشلة للتخلص منهم دهسًا تحت عجلات القطار عند أحد المزلقانات، التي باءت بالفشل بسبب تواجد مواطنين بالمكان.

- دوافع الجريمة ومحاولة الهروب

أوضحت التحريات أن الجريمة ارتكبت بدافع العجز عن الإنفاق، بالإضافة إلى تعرض المتهم للإهانة والسخرية من المحيطين به بسبب سلوك والدة الأطفال، التي كشفت التحقيقات أيضًا أنه قد قتلها قبل عام في محافظة المنيا وتخلص من جثمانها في النيل.

وأضافت المعلومات أن ابنًا خامسًا للمتهم نجا من المذبحة، بعد رفضه مرافقة والده ليلة الحادث، فيما فرّ الأب إلى محافظة الدقهلية حيث تم تتبعه وضبطه لاحقًا.

- تحقيقات موسعة

تُجرى التحقيقات بمتابعة من المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، وتحت إشراف المستشار محمد غازي، مدير نيابة كرموز الجزئية، وبإشراف مباشر من وكيل النائب العام المستشار أحمد أشرف أبو زيد، لكشف كافة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

العثور على 4 جثث مجهولة في ملاحات الإسكندرية

مذبحة أسرية وراء جثث الملاحات بالإسكندرية.. الأب تخلص من أبنائه بعد قتل الأم في المنيا

كشف لغز جثث الملاحات الأربعة بالإسكندرية.. الأب متهم بقتل أبنائه

مذبحة ملاحات الإسكندرية.. كواليس صادمة لقتل أب 4 أطفال ونجاة شقيقهم الخامس

