اللحمة البلدي بـ 280 جنيها.. مبادرة لتخفيض الأسعار بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لحومًا بلدية طازجة وخضراوات وفاكهة بأسعار مخفّضة لسكان مركز الفرافرة؛ إذ جرى بيع اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو عبر منفذ مدينة الفرافرة، مع توفير سلع أساسية وخضروات من بينها الطماطم بـ10 جنيهات للكيلو في منافذ المدينة والقرى، لتلبية احتياجات الأهالي بأسعار مناسبة والحد من أعباء المعيشة.

وتأتي الخطوة ضمن مسار متواصل تتبناه المحافظة لتوسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفّضة خلال الأيام والأسابيع المقبلة داخل الفرافرة والقرى التابعة لها.

أوضح اللواء ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنّ المنظومة تعتمد على طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة يوميًا، بالتوازي مع توفير سلع أساسية وخضروات وفاكهة بأسعار الجملة في منافذ المدينة والقرى.

وذكر أنّ خطة الوادي الجديد تركّز على تنويع المعروض، مع متابعة مستويات الإقبال، وضمان استمرار تدفّق السلع المخفّضة على مدار الأسبوع، بما يشمل الطماطم وبقية الأصناف ذات الطلب المرتفع.

شدد رئيس المركز على أنّ الهدف هو تقديم خدمة مباشرة للمواطنين داخل الفرافرة دون وسطاء، مع الالتزام بمعايير الرقابة على الجودة والأسعار.

وأكّد أنّ الأسعار المخفّضة ستظل أولوية، وأنّ التنسيق جارٍ مع الجهات التنفيذية لضمان وفرة اللحوم البلدية وبقية السلع الأساسية، وتثبيت نقاط بيع قريبة من التجمعات السكنية، حتى تغطي الخدمة أكبر عدد من القرى داخل المركز.

نوّه رئيس الوحدة المحلية في الفرافرة، إلى استمرار التوسّع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تشهدها المدينة، بما يتيح نقل المنافذ إلى مواقع مختلفة وفق خارطة الاحتياج، ويعزّز وصول السلع المخفّضة إلى الشرائح الأوسع من السكان.

وتعتمد المبادرة على سرّعة الحركة وتوفير المعروض في نقاط توزيع مرنة، مع الحفاظ على سعر اللحوم البلدية عند 280 جنيهًا وتثبيت أسعار الخضروات الأساسية وعلى رأسها الطماطم والبطاطس.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، التوسع في تنفيذ مبادرة سوق اليوم الواحد داخل المدينة والقرى التابعة لطرح السلع الأساسية والتموينية ومنتجات القرية بأسعار مخفضة.