محافظ أسوان يتابع استعدادات 1540 مدرسة للعام الدراسى الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدداً من المدارس للوقوف على مدى جاهزية المنشآت التعليمية والتأكد من استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وتضمنت جولة المحافظ التى رافقه فيها محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التعليمية ، مدرسة نجيب محفوظ (فرنسى - إنجليزى) بمدينة ناصر ، إلى جانب مجمع مدارس العروبة المشتركة.



وحرص كمال، على المرور داخل الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، ودورات المياه، والبوابات الرئيسية، والساحات الداخلية، لمتابعة أعمال النظافة والدهانات وتوافر الأثاث المدرسى.

ووجه بضرورة تلافى أى ملاحظات بشكل عاجل وذلك لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى أجواء تربوية وصحية تليق بمكانة أسوان وأبنائها، مع مراجعة منظومة الإطفاء داخل المدارس ، والتدريب على التعامل معها.

وأكد كمال، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لضمان بداية عام دراسي ناجح ومتميز ، مشدداً على التنسيق بين إدارة مرور أسوان وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء لتكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسيارات السرفيس المستخدمة فى نقل الطلاب للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة حفاظاً على سلامتهم وحياتهم من أى مخاطر محتملة وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء الفورى من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكافة المدارس التى تصل إلى 1540 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، مع رفع كفاءة النظافة والتجميل بالتنسيق مع مسئولى المحليات داخل المدارس ومحيطها ، وإزالة أى تراكمات للقمامة أو المخلفات، بجانب الاهتمام بتشجير الأفنية والساحات ، علاوة على توفير بيئة تعليمية صحية ، وتحقيق الانضباط الإداري.

وأكد أهمية أن يتوازى مع ذلك تعزيز الأنشطة الطلابية، ومواصلة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وفقاً للمواعيد المحددة.