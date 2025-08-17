كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز الطود بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا خلال زفة عروس، بعدما اصطدمت عدة دراجات نارية مشاركة في الموكب ببعضها، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة تواصل أعمال الحصر للتأكد من الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، فيما تباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الأليم، الذي حول أجواء الفرح إلى حالة من الحزن بين أهالي القرية.