تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت أرصفة موانئ البحر الأحمر، وصول 5 سفن بضائع عامة وحققت تداول 14000 طن بضائع متنوعة، 925 شاحنة و312 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 552 شاحنة و201 سيارة، وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 373 شاحنة و111 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين ALcudia Express والحرية2، وسجل الميناء خلال الـ 24 الماضية وصول سفنتين بضائع.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و299 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، كما سجل ميناءى نويبع سفاجا وصول وسفر 2200 راكب عبر الخطين الملاحيين "نويبع _ العقبة" و "سفاجا _ ضبا".