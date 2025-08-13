إعلان

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

10:13 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

ميناء سفاجا البحري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت أرصفة موانئ البحر الأحمر، وصول 5 سفن بضائع عامة وحققت تداول 14000 طن بضائع متنوعة، 925 شاحنة و312 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 552 شاحنة و201 سيارة، وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 373 شاحنة و111 سيارة.


واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين ALcudia Express والحرية2، وسجل الميناء خلال الـ 24 الماضية وصول سفنتين بضائع.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و299 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، كما سجل ميناءى نويبع سفاجا وصول وسفر 2200 راكب عبر الخطين الملاحيين "نويبع _ العقبة" و "سفاجا _ ضبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر بضائع السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة