محافظ أسيوط: حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بالمحافظة مساء اليوم

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة ستشهد، مساء اليوم الجمعة، حدثًا ثقافيًا استثنائيًا، يتمثل في استضافة حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو اللامركزية الثقافية، وتؤكد أن الفنون رسالة وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.

ويُقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح قصر ثقافة أسيوط بحي غرب، بحضور نخبة من نجوم المسرح والفن المصري، يتقدمهم الفنان القدير محمد رياض، رئيس المهرجان، واللواء دكتور خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج عادل عبده، مدير المهرجان.

كما يأتي ذلك بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين البارزين، منهم: الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان ضياء عبدالخالق، والدكتور حسام عطا، والدكتور أحمد مجاهد، والمخرج الكبير خالد جلال، والمخرج نادر صلاح الدين، والكاتب وليد يوسف، وسط حضور جماهيري واسع.

وأكد المحافظ أن استضافة أسيوط لهذا الحدث الفني الكبير لأول مرة خارج العاصمة يُعد فخرًا لأبناء الصعيد، وفرصة حقيقية لتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية وزارة الثقافة في دعم الفنون بمختلف ربوع الوطن، ومد جسور التواصل الثقافي بين القاهرة والمحافظات.

ويبدأ الحفل باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء "ريد كاربت" في أجواء احتفالية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، التي تستعرض فقرات التكريم والعروض الافتتاحية، ويتضمن البرنامج كلمات ترحيبية وتكريم عدد من الرموز الفنية والكوادر الثقافية التي ساهمت في إنجاح الورش والفعاليات التحضيرية للمهرجان.

ومن بين المكرمين: الفنان خالد أبو ضيف عن ورشة التمثيل، والمخرج أسامة عبدالرؤوف عن ورشة الإخراج، والكاتب حسام عبدالعزيز عن ورشة الكتابة المسرحية، والفنان ضياء عبدالخالق، والدكتور حسام عطا عن إدارة الندوات، بالإضافة إلى تكريم الدكتور جمال عبدالناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، إلى جانب تكريم خاص للكاتب الكبير درويش الأسيوطي، أحد أبرز رموز المسرح في المحافظة.

ويُختتم الحفل بعرض مسرحي مميز بعنوان "حاجة تخوف"، من إخراج المخرج الكبير خالد جلال، وهو العرض الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ويُعد بمثابة هدية فنية راقية لجمهور أسيوط في هذه الليلة التاريخية.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة، يُعد منصة سنوية لعرض حصاد الحركة المسرحية المصرية في مختلف جهاتها ومؤسساتها، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص أو المسرح الجامعي أو الفرق الحرة والهواة، ويهدف إلى دعم وتشجيع الفنانين وتحفيز الإبداع المسرحي بما يعكس عراقة وتنوع المسرح المصري ويُسهم في إعادة إحياء ريادته.