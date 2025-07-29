حملة تموينية بالمنوفية تضبط مصنعًا للمياه والخل المغشوش

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية برئاسة محمود شاكر خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز بأشمون، من ضبط كيـان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج مياه شرب وبيعها داخل زجاجات بلاستيكية باعتبارها مياه معدنية مدون عليها علامات تجارية وهمية، وكذا تعبئة الطعام باستخدام مستلزمات مجهولة المصدر بما يضر بصحة المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 خط مواسير بلاستيك، 2 تنك بلاستيك غير مدون عليه بيانات، وحدة معالجة مياه "فلاتر"، 2956 زجاجة مياه وخل منتج نهائى مدون عليه علامات وهمية، 6 آلاف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، 50 ألف استيكر، وتقرر التحفظ على المضبوطات، وانتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية لعمل التقرير الفني اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

في السياق ذاته، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتى صوره لمنع استغلال المواطنين.