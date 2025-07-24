أزمة القطار المعطل.. ماذا جرى في محطة تلا بالمنوفية ليلة تأخر الركاب؟

المنوفية – أحمد الباهي:

في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين الركاب، شهدت محطة قطارات "تلا" بمحافظة المنوفية مساء الأربعاء أزمة مفاجئة بعد توقف قطار "القاهرة – طنطا" لأكثر من نصف ساعة دون تفسير واضح في البداية، الأمر الذي دفع بعض الركاب للنزول والاستفسار، وسط حالة من الغضب والتخوف من ضياع رحلاتهم المرتبطة بقطارات أخرى.

الواقعة، التي بدأت قرابة الساعة 11 مساءً، سرعان ما تحولت إلى قضية تحقيق داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد الكشف عن أن سبب التوقف يعود إلى غياب الكمسري، وامتناع السائق عن التحرك التزامًا بتعليمات التشغيل التي تُلزم بوجود الكمسري على متن القطار.

مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، كشف أن تحقيقًا سيُفتح مع سائق قطار "القاهرة – طنطا"، على خلفية تعطيل القطار لمدة نصف ساعة بمحطة تلا بسبب غياب الكمسري.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع مصراوي، أن الواقعة بدأت حين لاحظ "مبروك الجنيدي" ناظر محطة تلا توقف القطار دون سبب ظاهر، فتواصل مع السائق عبر المذياع الذي أبلغه بعدم وجود الكمسري، ما حال دون تحرك القطار، التزامًا بالتعليمات التشغيلية.

وأضاف أن ناظر المحطة اضطر لاستدعاء كمسري بديل لتسهيل تحرك القطار، بالتوازي مع تنسيق محطة تلا مع محطة طنطا نظرًا لوجود عدد من الركاب المرتبطين بقطار "مرسى مطروح"، تفاديًا لتكدس الركاب أو تأخر رحلاتهم.

وأشار المصدر إلى أن هيئة السكة الحديد قررت إحالة كل من السائق والكمسري إلى الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة، بعد تسببهم في تعطيل الرحلة لمدة 30 دقيقة، ما أدى إلى استياء الركاب وتقديمهم شكاوى رسمية.

وكان القطار قد توقف بمحطة تلا من الساعة 11 مساءً وحتى 11:30، ما دفع بعض الركاب للنزول إلى الرصيف والاستفسار عن سبب التوقف، وتقديم شكوى إلى ناظر المحطة، والذي بدوره حرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.