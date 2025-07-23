أب يقتل طفلته الرضيعة بأسيوط: "لأنها أنثى".. هكذا عاقبته المحكمة

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لعامل أدين بقتل طفلته الرضيعة بدافع رفضه لإنجاب الإناث، في واقعة هزت قرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية رقم 7408 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب، إلى بلاغ تلقاه مركز الشرطة من السيدة "شيرين. ج. م"، المقيمة بالقرية ذاتها، تتهم فيه زوجها "مصطفى. أ. ك"، البالغ من العمر 28 عامًا، بالتعدي عليها وعلى طفلتهما "كيان" البالغة من العمر 9 أشهر، ما أسفر عن وفاة الطفلة.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز أبنوب، عن صحة أقوال الزوجة، حيث تبين أن المتهم اعتدى على طفلته بالضرب ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بدافع رفضه لإنجاب الإناث.

وأوضحت التحريات، أن المتهم طرد زوجته من منزل الزوجية، وانفرد بالطفلة المجني عليها، قبل أن ينقلها بعد وفاتها إلى منزل والدته.





