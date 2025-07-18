القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي "مصر – الإسكندرية" صباح اليوم الجمعة، عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في الاتجاهين، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح كوبري المشاة بطوخ، الذي تعرض لإزاحة المشاية المعدنية من على الأعمدة من الجهة اليمنى، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محمّلة بلودر به أثناء عبورها أسفله.

وكان الحادث، الذي وقع أمس، قد تسبب في تحرك الكوبري من مكانه وقطع جزئي للطريق، ما أدى إلى ارتباك مروري مؤقت دون تسجيل إصابات، فيما سارعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى تحويل مسار السيارات وتسهيل الحركة بالتنسيق مع مرور القليوبية.

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ميدانيًا على أعمال رفع آثار الحادث، ووجه بسرعة إصلاح الأجزاء المتضررة وإعادة فتح الطريق في أقرب وقت، مع التأكد من سلامة المنشآت الإنشائية لضمان أمان المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتُباشر النيابة العامة التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك ضمن استجابة سريعة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي نجحت في احتواء الموقف وإعادة الحركة على أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط القاهرة بمحافظات الدلتا.