شاب يقتل شقيقته فى المنيا.. تعرف على السبب

المنيا - جمال محمد:

تخلص شاب من شقيقته في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية بينهما، بعد ما تعدى عليها بالسكين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة فتاة داخل منزلها بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل فتاة، وكشفت التحريات قيام شقيقها بقتلها باستخدام آلة حادة "سكين" بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.