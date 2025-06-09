ضبط شادر مخالف لذبح الأضاحي خارج المجزر بمقابل مادي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بقيادة اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، شادرا مخالفا للقانون والتعليمات الوزارية أمام أحد المنازل بشارع جنابية كفر منصور وسط مدينة كفر شكر يقوم بعمليات ذبح الأضاحي للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالتصدي لوقائع الذبح خارج المجازر المخصصة من أجل ضمان سلامة وصحة الذبائح.

جرت الإزالة الفورية للشادر وانصراف المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الشادر لمخالفته القانون والتعليمات الوزارية وعدم الالتزام بالاشتراطات وتعليمات الطب البيطري في الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك والتي من أهمها تكون تحت إشراف الطب البيطري لضمان سلامة الذبائح حفاظا على صحة المواطنين.

كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الطب البيطرى والجهات المعنية بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى موقع إقامة الشادر المخالف وتبين من المعاينة على الطبيعة إقامة الشادر أمام أحد المنازل دون إجراء قانونية ومخالف للقرارات الوزارية بعدم الذبح خارج المجازر ودون إشراف الطب البيطري.

جرى تنفيذ الإزالة الفورية وانصراف المواطنين وأصحاب الذبائح والماشية وتطهير المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفة والإحالة للتحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.