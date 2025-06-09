أسوان تتجاوز المستهدف.. توريد أكثر من نصف مليون طن قمح للصوامع

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة حققت إنجازًا زراعيًا كبيرًا بتجاوز نسبة المستهدف توريده من محصول القمح إلى 103.7%، بإجمالي 507 ألف و251 طنًا منذ انطلاق الموسم في منتصف أبريل الماضي. ويأتي هذا الإنجاز مدعومًا بزيادة المساحات المزروعة من هذا المحصول الاستراتيجي لتصل إلى 409 ألف و547 فدانًا.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة للمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، من خلال اللجان المشكلة على مستوى كل وحدة محلية. وأكد أهمية تكاتف الجهود لتوعية المزارعين بأهمية توريد الكميات المستهدفة، مع التأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين السليم.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أنه بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم توفير بيئة تنافسية بين المزارعين. وقد ساهم ذلك في تشجيعهم وحثهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي، مما أدى إلى تجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار أبو القاسم إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و396 طنًا تم تخزينها داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة. وفي خطوة لوجستية مهمة، تم توريد 355 ألف و855 طنًا داخل صوامع المحافظات المجاورة، وذلك بالتنسيق مع الترامسة والمراشدة بقنا، وإسنا وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنيا. وتزامنًا مع ذلك، تم توفير 31 ألف و978 طنًا من التقاوي بواسطة مراكز التجهيز في البحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف.