خلاف على قطعة أرض.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

قٌتل شخصين، بينما أصيب 3 آخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بسبب قطعة أرض في المراغة شمالي محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصابين بقرية الحريدية دائرة مركز شرطة المراغة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض.

ونتج عن الواقعة مقتل كلا من: "علاء مجاهد منصور"، ٢٧ سنة، و"كمال عشري موسي" ٦٢ سنة، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

كما نتج عن الواقعة إصابة كلا من: "هاني عشري موسى"، ٥٠ عاما، بطلق ناري خرطوش بالساق اليسرى، و"أدهم عشري موسى"، ٣٥ عاما، بطلق ناري خرطوش ووجود شظايا متفرقة بالجسد، و"أحمد منصور مجاهد"، ٣٤ عامًا، بطلق ناري خرطوش، وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.