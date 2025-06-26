محافظ أسوان يتفقد مطحن ناصر بكوم أمبو: إنتاج 250 طن دقيق يوميًا

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل مطحن ناصر بمدينة كوم أمبو، للاطلاع على منظومة العمل والإنتاج، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمطحن إلى 250 طنًا من الدقيق يوميًا، تُوزع على المخابز البلدية والمستودعات في 3 مراكز وهي كوم أمبو، ونصر النوبة، ودراو.

ويضم المطحن شونة بسعة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين. واطمأن المحافظ خلال الجولة على جودة القمح ونقاوته، وعلى كفاءة التشغيل والتعبئة داخل المطحن، مشيدًا بمستوى الأداء.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة الطحن في المحافظة تتكامل مع مطحن أسوان بالجوزيرة الذي ينتج 250 طنًا يوميًا، ومطحن حورس بإدفو الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 طن يوميًا، بما يُغطي احتياجات المواطنين والمخابز على مستوى المحافظة.

كما وجّه المحافظ بضرورة مواصلة جهود التوريد وتكثيف العمل بالصوامع والشون، داخل وخارج المحافظة، لضمان تخطي المستهدف من القمح المورد، والذي تجاوز حتى الآن نسبة 113%، بإجمالي 552 ألفًا و350 طنًا.

وأكد المحافظ أن هذه الطفرة في التوريد جاءت نتيجة التوسع في المساحة المزروعة بالقمح، والتي بلغت هذا العام 409 آلاف و547 فدانًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم التسهيلات والدعم الكامل للمزارعين والشركات، مشددًا على أهمية استمرار حملات التوعية من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية للوصول إلى المستهدف المقرر لهذا العام.