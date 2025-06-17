شهر بشخصيات عامة.. حبس مفتش مالي بمجلس مدينة إبشواي في الفيوم 4 أيام



الفيوم- حسين فتحي:

قررت رئيس نيابة إبشواي، بالفيوم، حبس مفتش مالي وإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء حسابا وهميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "الحريف المجهول" استخدمه في التشهير والسب ضد موظفين ومعلمين وشخصيات عامة بالمحافظة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن المحافظة، يفيد بقيام سيدة بتحرير الإدارة الإدارة 18 محضرًا، بتضررها من شخص مجهول يستخدم حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "الحريف المجهول"، يقوم بنشر عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بها مما أصابها بأضرار مادية وأدبية جسيمة.

وبعد استخدام التقنيات الحديثة جرى التعرف يدعي "عبد الحميد.أ.ع"، 38 عامًا، يعمل مفتش مالي وإداري بمجلس مدينه إبشواي، وسبق نقله لمجلس مدينة يوسف الصديق لسوء تعامله مع زملاءه والمواطنين.

وفى كمين قاده المقدم على أبو جليل رئيس مباحث قسم شرطة مركز أبشواي ومعاونه الرائد حسام عبد السميع، تم القبض على المتهم وبحوزته أدوات الجريمة عبارة عن "لاب توب وتليفون محمول".

وباحالته لنيابة أبشواي، تم مواجهته بالتقرير الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت، إذ اعترف بتصميمه الحساب الوهمي الذي كان يستخدمه في التشهير بالسيدات والرجال وزملائه بالعمل.

صدر القرار المتقدم وتحرر المحضر رقم 8892 جنح إبشواي السابق قيده 2702 إداري إبشواي لسنة 2025.