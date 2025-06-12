محافظ بورسعيد يوجه بتحويل مقلب قمامة إلى "باركينج" مجاني - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بتحويل قطعة أرض فضاء تحولت إلى ما يشبه مقلب لإلقاء القمامة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، إلى موقف سيارات مجاني "باركينج" لأهالي المنطقة.

ولاحظ المحافظ، خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية والخدمية بأحياء الزهور والضواحي يرافقه النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية، وجود قطعة أرض فضاء غير مستغلة بمنطقة خالد بن الوليد تحولت إلى مقلب لإلقاء القمامة من سكان المنطقة، فوجه بعمل دراسة كاملة لتحويل الأرض إلى موقف سيارات مجاني مع طرحها ووضعها في خطة العام المالي الجديد.

وشدد محافظ بورسعيد على وجود مخطط شامل بدأ تنفيذه لرفع كفاءة الصرف الصحي والطرق ومستوى النظافة بأحياء الزهور والضواحي.