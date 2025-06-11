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حيوان مفترس يهاجم 8 مواطنين بقنا.. والأهالي: شبه الذئب البري

01:54 م الأربعاء 11 يونيو 2025

ذئب بري

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الذعر بين أهالي مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، عقب إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، بعدما هاجمهم حيوان مفترس يُشتبه في كونه ذئبًا بريًا، بحسب روايات شهود العيان من الأهالي.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرّض 8 مواطنين للعقر من قبل حيوان ضال في مناطق متفرقة من مركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مواقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقّي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والجهات المختصة التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الهجوم والتأكد من نوع الحيوان المهاجم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

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ذئب بري حيوان مفترس مهاجمة مواطنين قنا
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