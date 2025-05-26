قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في كشف تفاصيل واقعة سرقة مصوغات ذهبية تُقدر قيمتها قرابة الـ20 مليون جنيه، من مندوبين لجواهرجي، على طريق قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة 5 مراهقين كونوا تشكيلًا عصابيًا لارتكاب الواقعة وهم "ح.خ، يبلغ من العمر 19 عامًا، من قصير بخانس وصاحب فكرة السرقة كونه كان يعمل في محل ذهب سابقًا، وم.ح، يبلغ من العمر 18 عامًا، طالب في كلية سياسة واقتصاد، من قصير بخانس، وح.ه، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي من قصير بخانس، وع.ع، 27 عامًا، من الحسينات، وحسن.م.أ، من الحسينات، بدائرة مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهمين انتظروا مندوبين تابعين لأحد تجار الذهب من محافظة سوهاج هما "صموئيل ومينا" حتى وصلا قرية الرواتب مركز أبوتشت محافظة قنا، وبحوزتهما شنطة بها مصوغات ذهبية قيمتها تُقدر بـ 20 مليون جنيه تقريبًا ومبلغ مالي 750 ألف جنيه جاءا إلى محلات الذهب في أبوتشت للتوزيع، ولكن المتهمين قطعوا عليهما الطريق ببندقية آلية وتمكنوا من سرقة كل ما بحوزتهما وفروا هاربين.

وخلال أيام قليلة تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وضبط جميع المتهمين والسلاح المستخدم وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.