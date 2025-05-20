سوهاج - عمار عبدالواحد:

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تأشيرات وتذاكر السفر للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ومحمد شوقي وكيل المديرية، وعدد من الحجاج الفائزين وأسرهم.

وقدم المحافظ التهنئة للحجاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوفيق والسداد في قيادة البلاد وسط التحديات الراهنة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تيسير جميع الإجراءات اللازمة للحجاج، وتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لهم، مؤكدًا على توجيهاته المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة أوضاع الحجاج منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 1960 مواطنًا، وقد أسفرت القرعة عن فوز 360 حاجًا، مؤكدًا أن الحجاج سيغادرون إلى الأراضي المقدسة يوم 26 مايو الجاري، برفقة 8 مشرفين من المديرية والجمعيات الأهلية، لتقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة أداء المناسك.

وأضاف أن المديرية استعدت بشكل كامل لتوفير جميع الخدمات اللوجستية والطبية والإرشادية اللازمة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال الرحلة المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا بعنوان "يا رايحين للنبي الغالي".. حجاج سوهاج يتسلمون تأشيرات السفر إلى الأراضي المقدسة.