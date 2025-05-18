هتك عرض شاب تحت تهديد الكلاب.. جريمة في شقة ميكانيكي بالإسكندرية| القصة الكاملة

الإسكندرية – محمد عامر:

الخميس، 30 يناير الماضي، قصد الشاب صاحب الـ 21 ربيعًا منزل أحد الأشخاص المعروف عنهم تجارة المخدرات في منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية، بغرض شراء قطعة حشيش، دون أن يدري أنه يسير إلى شرك نصبه له مجرم تحركه شهوة شيطانية.

يتذكر الشاب بينما يصعد درجات السلم قاصدًا شقة "الديلر" بالطابق العاشر، عندما زاره قبل نحو أسبوع، وطلب منه قطعة من مخدر حشيش نظير 50 جنيها، فأعطاه الأخير سيجارة تحوي المخدر، وأجلسه معه حتى ينتهي من تدخينها، وغادر بعدها ولكن ليست هذه المرة كسابقتها.

الثالثة صباحًا

تقترب الساعة من الثالثة صباحًا، طرق الشاب شقة المتهم، وعندما فتح الباب، بادره متعجلًا:"عايز حتة بـ 50 جنيه"، فطلب منه الدخول إلى غرفة تحوي سريرين، فأصابه الرعب والفزع عندما فوجئ بوجود 3 كلاب، اثنين منهم من "رود فايلر"، والثالث من فصيلة "ولف ألماني".

شل الخوف والرعب أوصال الشاب الصغير، فتراجع عن باب الغرفة، ورفض الدخول، قبل أن يطمئنه المتهم، قائلًا:" أدخل متخفش"، بينما فك سلاسل الكلاب الثلاث، لتصبح حرة طليقة إلى جواره، وأخرج بعدها لفافة من مخدر "الايس" وشرع في تعاطيها.

خنصر على الرقبة

دقائق قليلة مرت كالساعات على الشاب، سارع الخوف من دقات قلبه، وألجمه الرعب من الكلاب عن الكلام أو الحركة، حتى فوجئ بالمتهم يحضر حبل وسلاح أبيض "خنصر"، ووضعه على رقبته، طالبًا منه أن يربط رجله، فنفذ طلبه، وأكمل الأخير ربط يده من خلاف.

"عايز أروح"، طلب الشاب من المتهم أن يتركه يغادر ويفتح له باب الشقة الذي أغلقه، إلا أن الأخير رفض، وحاول المجني عليه كثيرًا فك وثاقه، بينما تركه المتهم على السرير، وعاد لاستكمال تعاطي مخدر "الآيس"، لكن دون جدوى أو فائدة.

الاختيار المر

"يا تتقتل .. يا....."، هكذا خيَر المتهم المجني عليه، المكبل بالحبال، والكلاب الشرسة تجوب الغرفة من حوله، بين الموت أو هتك العرض، لم ينتظر قراره، وأسجاه على وجهه، وجرده من ملابسه، واضعًا "الخنصر" في جنبه، وهتك عرضه لنحو 20 دقيقة كاملة، حتى أفرغ شهوته.

اقتربت الساعة من الرابعة والنصف صباحًا، عندها فك المتهم أخيرًا وثاق المجني عليه، وأبعد السلاح الذي هدده به، وطلب منه المكوث معه لتعاطي المخدرات، إلا أن الأخير رفض، ليتركه أخيره يغادر المنزل، بعد أن عاش كابوس أسود لن يساه طيلة حياته.

الطب الشرعي

لم يستطع المجني عليه السكوت، أخبر والدته بما حدث له، ليتوجها سويًا إلى قسم شرطة الرمل ثان، ليروي أمام رئيس المباحث كل ما جرى، لتؤكد التحريات صحة الواقعة، ويُلقى القبض على المتهم "ع.ع.ع"، 25 سنة، ميكانيكي، ويعترف بارتكابه الواقعة.

وبعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي، أثبت تقريرها وجود كدمة وسحجات بخلفية الرسغ الأيمن نتيجة احتكاك، ووجود شرخ شرجي دامي، ما يشير لحدوث تعدي جنسي لواطً بدبره في توقيت قد يعاصر تاريخ الواقعة.

مركز السموم

وثبت بتقرير مركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لتعاطيه جواهر "الأمفيتامين والميثامفيتامين والحشيش" المخدرة.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة إقرار المتهم أثناء استجوابه بتعاطيه جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليه"ع.م" 21 سنة، واحتجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، وأحرز بقصد التعاطي جواهر "الأمفيتامين والميثامفيتامين والحشيش" المخدرة.

13 سنة سجن

وبإحالة القضية التي حملت رقم 6103 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان إلى محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على شاب، والسجن 3 سنوات، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتيرا المحكمة أحمد عبد الوهاب، ومصطفى البربرى.