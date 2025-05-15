كانت ماشية في الشارع.. مصرع فتاة سقطت عليها أجزاء من منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها متأثرًة بإصابتها عقب سقوط أجزاء من منزل أثناء انهياره حال سيرها في الشارع، دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانهيار منزل ووجود متوفاة دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية انهيار جزئى بمنزل قديم مهجور وغير مأهول بالسكان بناحية قرية أولاد طوق غرب، وأثناء الانهيار تصادف مرور الطفلة مروة العربى اليمني 16 عامًا، والتي تقيم بجوار المنزل المشار إليه ما نتج عنها مصرعها متأثرًة بإصابتها، عقب سقوط أجزاء من المنزل عليها.

تم انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.