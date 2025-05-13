كشف غموض العثور على جثة فتاة في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تفاصيل واقعة العثور على جثة فتاة عشرينية داخل منزلها بإحدى قرى مركز دشنا، حيث تبين أن الوفاة ناتجة عن انتحار شنقًا، دون وجود شبهة جنائية، وذلك على خلفية رفض أسرتها زواجها من شاب من أبناء الجيران بسبب خلافات عائلية.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة تُدعى "ع. م."، تبلغ من العمر 20 عامًا، داخل منزلها، وبها آثار خنق حول الرقبة. وقد جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاو، ثم مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وندبت النيابة الطبيب الشرعي، الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما ناشدت الجهات المعنية بضرورة تعزيز الوعي والدعم النفسي للأفراد، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية التي قد تدفع البعض للتصرفات المأساوية.

وفي هذا السياق، توفر الدولة خدمات للدعم النفسي من خلال عدة خطوط ساخنة، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة: 08008880700 – 0220816831 (متاح 24 ساعة)

الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102

من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن الانتحار جريمة شرعية ونفسية لا يجوز التقليل من ذنبها أو التماس الأعذار لها، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع الحالات النفسية المتأزمة بالعلاج والرعاية المتخصصة.