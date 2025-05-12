التموين تشن حملة رقابية على أسواق أبو زنيمة وشرم الشيخ وتحرر 21 محضرًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن أبو زنيمة و شرم الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

وقال المهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، بينهم 12 بمدينة شرم الشيخ، و 9 بمدينة أبوزنيمة، بواقع 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار بينهم محضر لمخزن بوتاجاز بمدينة أبوزنيمة .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى عمل جرد لفرع دلتا ماركت بحي النور والبدال التمويني بمدينة شرم الشيخ، للتأكد من توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسعار المخفضة المقررة، ومدى صلاحية هذه السلع.

وأكد على تكثيف الحملات الرقابية بكافة مدن المحافظة لمتابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المحددة، وأيضًا المخابز لمتابعة انتظام سير عملها والتزامها بالمواصفات المقررة، وأيضًا محطات الوقود للتأكد من وفرة المواد البترولية ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالمواصفات والتسعيرة.