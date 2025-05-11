انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها.

أوضح المحافظ أن الموجة الحالية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى من 10 مايو وحتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو وحتى 27 يونيو 2025، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو وحتى 25 يوليو 2025.

وأشار "الأشموني" إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المباني المخالفة، وأسفرت الجهود عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 680 مترًا مربعًا من المباني، إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 12 فدانًا و14 قيراطًا و12 سهمًا في مراكز أولاد صقر، الحسينية، منشأة أبو عمر، وأبو حماد.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون، وستواصل جهودها لإزالة أي تعديات جديدة ومنع عودتها، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.