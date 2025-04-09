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إصابة 17 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

06:51 م الأربعاء 09 أبريل 2025

حادث انقلاب سيارة ربع نقل

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الشرقية- ياسمين عزت:

أصيب 17 عاملًا ، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق العاشر أبو حماد، بالقرب من كوبري 600، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة للحادث لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة المواطنين جراء انقلاب وتصادم سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من عمال اليومية، أثناء سيرها في اتجاه العاشر أبو حماد.

دفع إسعاف الشرقية بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حادث انقلاب سيارة ربع نقل إصابة 17 عامل في حادث مديرية أمن الشرقية
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