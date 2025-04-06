النيابة تحيل مدرسًا للجنايات بتهمة التعدي على تلميذته وحملها بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أحالت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، مدرس للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة التعدي على طالبة بالصف الأول الثانوي أثناء درس خصوصي وحملت منه.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ.ع" 43 عاما، مدرس، مقيم بمركز الزقازيق، تهمة التعدي جنسيا على الطفلة المجني عليها "ج.أ" 16 عاما، بمدينة العاشر وحملت منه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد مستغلا صغر سنها، ما نتج عنه حملها على النحو المبين بالتحقيقات.