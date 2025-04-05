إيقاف رحلات البالون الطائر في الأقصر 4 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

الأقصر – محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني، إيقاف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر لمدة أربعة أيام متتالية، بدءًا من غدٍ الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة سرعة الرياح المصاحبة للعواصف الترابية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تحذيريًا بشأن موجة حارة تضرب مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة ذاتها، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشمل تأثيرات الرياح مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، والسواحل الشرقية، وخليج السويس، ووسط سيناء، إضافة إلى مناطق من محافظة الوادي الجديد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ويذكر أن تشغيل رحلات البالون الطائر يتطلب توافر ظروف مناخية ملائمة، في مقدمتها ألا تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدات، مع وضوح الرؤية على ارتفاع 1500 قدم دون وجود شبورة ضبابية.

كما أن البالونات مزودة بتقنيات متقدمة، من بينها نظام "الصندوق الأسود" المتصل مباشرة ببرج المراقبة بأرض مطار البالون، بما يضمن أعلى معايير السلامة للركاب.