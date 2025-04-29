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رئيس جامعة بنها: تعليق الدراسة غدًا بسبب العاصفة الترابية

11:12 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء بكافة كليات الجامعة بسبب العاصفة الترابية، والتي من المتوقع أن تتسبب في ظروف مناخية قاسية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أشار الجيزاوي إلى أن القرار جاء في ضوء التحذيرات المتعلقة بتعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة قد تؤثر على سلامة الطلاب والعاملين. وأضاف أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعه الدوري في الموعد المحدد له غداً، رغم تعليق الدراسة.

وأكد رئيس الجامعة أن الأمن الجامعي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة.

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ناصر الجيزاوي جامعة بنها العاصفة الترابية هيئة الأرصاد الجوية
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