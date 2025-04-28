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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

10:10 ص الإثنين 28 أبريل 2025

تداول البضائع بميناء سفاجا

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السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن أرصفة موانئ الهيئة سجلت وصول 10 سفن وحققت تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 572 شاحنة و 325 سيارة، وسفر ووصول 1655 راكبا.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 296 شاحنة و316 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 276 شاحنة و9 سيارة.

وسجل ميناء سفاجا استقبال 3 سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة وأمل فيما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2 ، عمان وأمل .

كما جرى تداول 2000 طن بضائع، 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE 2 على متنها 285 سيارة بوزن 570 طن قادمة من جدة.

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