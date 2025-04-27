الإعدام شنقًا لشخصين والبراءة للثالث بواقعة قتل طفل وسرقة توك توك في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالإعدام لشخصين وبراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه، وذلك في قضية اتهامهم بقتل قاصر والتخلص منه لسرقة التوك توك الخاص به في نطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، في القضية رقم 31417 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 5191 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال كلا من: "أحمد.ش.م"، و"السيد.ع.م"، و"محمد .م.م.ح"، لاتهامهم في 28/4/2024 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، حيث قام المتهمان الأول والثاني بقتل المجني عليه فتحي رضا فتحي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض (سكين)، واستدرجاه إلى محل الواقعة، وما إن ظفرا به حتى أحكم الثاني قبضته على عنق المجني عليه، وكال له الأول ضربات بسكين استقرت بأنحاء متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة في أمر الإحالة اتهامها للأول والثاني بسرقة الدراجة الآلية "توك توك"، وهاتف نقال، ومبلغ مالي خاص بالمجني عليه، وكان ذلك ليلاً عقب قيامهم بارتكاب الجريمة الأولى حال حملهم سلاحًا أبيض (سكين) موضوع التهمة الثانية.

كما أحرز المتهم الأول والثاني مخدرات "ترامادول، حشيش، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث في الواقعة تهمة إخفاء المسروقات (التوك توك المتحصلة من الجناية محل الاتهام السابق مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات).

وشهد والد المجني عليه، 41 عامًا، سائق، أمام النيابة العامة أنه نمى إلى علمه قيام المتهمين الأول والثاني بالتخلص من نجله المجني عليه وسرقة الدراجة الآلية "توك توك" التي كان يقودها ومتعلقاته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وسرقته.

وشهد حسين أحمد محمد عبده، 45 عامًا، ميكانيكي ومقيم مركز الزقازيق محافظة الشرقية، أنه حال تواجده في محل عمله، حضر المتهم الأول والثاني إلى الورشة بتاريخ لاحق للواقعة، وأبديا رغبتهما في بيع التوك توك، وانصرف الثاني، وبمناقشة الأول، قرر له برغبته في تفكيك مركبة التوك توك والحصول على المحرك الخاص بها، وبطلب أوراق ملكية تلك المركبة قام بتركها وانصرف، ولتشككه من أمرهم قام بالتقاط مقطع فيديو مرئي لهم.