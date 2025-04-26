الذهب الأصفر في الصوامع.. ارتفاع حصيلة توريد القمح بالمنيا إلى 49 ألف طن

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع المعتمدة بالمحافظة منذ بداية موسم حصاد 2025، بلغ 49 ألفًا و877 طنًا و378 كيلوجرامًا، من خلال 42 موقعًا مخصصًا للاستلام موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأهم.

وشدد اللواء كدواني على أنه لا تهاون في تطبيق خطة التوريد، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمتابعة انتظام العمل بالمواقع، وإزالة أية معوقات أمام الموردين، فضلًا عن استمرار المتابعة الميدانية لأعمال لجان الفرز والاستلام من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت يوم 13 إبريل الجاري، وأن المديرية شكلت لجانًا فنية مشتركة من التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية القمح المورد، وضمان استلام المحصول وفقًا للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن أعمال التوريد تسير وفق الجدول الزمني المحدد، لتحقيق المستهدف المطلوب.