142 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم ما قبل الجامعي بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن قطاع التعليم ما قبل الجامعي بالمحافظة شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وما زال العمل جاري على تطوير التعليم خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية والقرى التي تقع في الظهير الصحراوي، مؤكدًا أنه جرى توجيه نحو 142 مليون لتطوير خدمات التعليم ما قبل الجمعي وإنشاء وتطوير 90 فصل، وذلك ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، إن معدل الأمية بالمحافظة أصبح لا يتجاوز الـ 2.9%، وتعد جنوب سيناء من المحافظات الأقل الكثافة الطلابية بالفصول، حيث لا تتعدى الكثافة 24 طالب بكل فصل، وبلغ إجمالي عدد المدارس 349 مدرسة، بواقع 1787 فصل، وبلغ معدل عدد الطلاب لكل معلم 15 طالب.

وأكد أن الخطة الاستثمارية لعام 2024 – 2025 تضمنت إحلال وتجديد مدارس تعليم فني بتكلفة 37 مليون جنيه، وإعادة تأهيل مدارس بتكلفة 33 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي بتكلفة 25 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام بتكلفة 15 مليون جنيه، وبلغت تكلفة تطبيق الجدارات بالمدارس الفنية بلغت 10 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 90 فصل جديد ضمن خطة توسعة بعض المدارس، بواقع 39 فصل بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، و16 فصل بمدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بشرم الشيخ، و9 فصول بمدرسة الثانوي الصناعي بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس، وإنشاء مجمع تعليمي بمنطقة الميناء بمدينة نويبع يضم 14 فصل، وإقامة مدرسة ثانوي زراعي بمدينة الطور تضم 12 فصل.