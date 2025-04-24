جولة "مصراوي" في صوامع المنيا الجديدة.. توريد قياسي للقمح -فيديو وصور

المنيا - جمال محمد:

أجرى "مصراوي" جولة داخل صومعة المنيا الجديدة بالمنطقة الصناعية، والتي تُعد أكبر صوامع المحافظة، مع استمرار توريد المزارعين لمحصول القمح للأسبوع الثاني على التوالي.

وتميزت عملية التوريد لصوامع المحافظة والمواقع التخزينية البالغ عددها هذا العام 42 موقعا، بوضع خطة بالسرعة والتيسير على المزارعين لتسهيل عملية توريدهم للأقماح.

وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن أعمال التوريد بدأت منذ الأحد 13 أبريل الجارى، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة هذا العام 212 ألف و 972 فدانا، بمبلغ 2200 جنيه للأردب.

أضاف عبد النعيم لـ "مصراوي"، أن المنيا تتصدر محافظات الجمهورية حتى اليوم بإجمالي الكميات الموردة والتي بلغت 37 ألف طن، وأنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المستهدف توريده في محافظة المنيا هذا العام قد يصل إلى 450 ألف طن.

في السياق وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتيسير حركة النقل والاستلام من المزارعين وتسليم مستحقاتهم المالية بشكل سريع، للاستفادة من هذا المحصول الاستراتيجي.

ووجّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.



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