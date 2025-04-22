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لمدة 20 يومًا.. إغلاق جزئي لكوبري العموم بمحور أبو ذكري بالإسكندرية

08:44 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال صيانة فواصل كوبري "العموم" و"النوبارية" على محور أبو ذكرى، اتجاه الساحل الشمالي، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة 20 يومًا.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، سيعمل الطريق سيعمل في اتجاه سير واحد لخدمة الاتجاهين، وذلك لحين الانتهاء الكامل من الأعمال في غضون 20 يومًا.

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام التام بإرشادات المرور، واتباع التعليمات الموضحة من خلال الشارات المرورية والحواجز الأمنية، حفاظًا على سلامة السائقين والعاملين بالموقع.

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