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أول تعليق من تضامن بني سويف على حريق دار الأيتام

04:35 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    حريق دار الأيتام
  • عرض 3 صورة
    حريق دار الأيتام
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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إزالة آثار الحريق الذي نشب في دار أيتام قرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، وإعادة الوضع لما كان عليه داخل الغرفة المتضررة.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، سوى احتراق بعض المفروشات والأثاث في إحدى الغرف الكائنة بالطابق الثاني العلوي.

كان دار الأيتام قد تعرض لحريق محدود في إحدى الغرف، نتيجة عبث أحد الأطفال بعود كبريت حصل عليه خلسة من المطبخ، مما أدى إلى احتراق جزء من الحائط وتلف بعض المفروشات، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف دون إصابات.

ووجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف باستمرار التحقيق في ملابسات الواقعة من خلال الجهات المختصة، مع استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لدور الأيتام والرعاية، من خلال اللجنة المختصة بهذا الشأن برئاسة السكرتير العام المساعد، لضمان توافر كافة اشتراطات السلامة المهنية والحماية المدنية بشكل دائم.

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حريق دار الأيتام بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي
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