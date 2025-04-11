"اللي معهوش فلوس يركب ببلاش".. محافظ بورسعيد يعلق على موقف لسائق سرفيس بعد زيادة الأجرة- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، موقف "السرفيس" الداخلي بمنطقة "الداون تاون" الخاص بمواصلات الحي الإماراتي والفيروز، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.

واستفسر محافظ بورسعيد من المواطنين عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والذين أكدوا بدورهم التزام السائقين بها.

وقال أحد المواطنين للمحافظ: "السائق قال لي اللي ممعهوش فلوس يركب ببلاش" فوجه المحافظ حديثه إلى السائق قائلا: "أنت راجل زكي لأن اللي يتاجر مع ربنا ميخسرش".

وأشاد محافظ بورسعيد بالمظهر الحضاري لأبناء المحافظة بمحيط محطات الوقود ومواقف "السرفيس" والميناء البري منذ إعلان أسعار البنزين والتعريفة الجديدة، معربا عن فخره بوعي ووطنية أبناء المدينة الباسلة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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