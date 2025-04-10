إحالة أوراق عامل قتل شقيقه بالقليوبية للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك لقتله شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وتحديد جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

وأحالت النيابة العامة المتهم "منتصر.ع.ن" 46 سنة، عامل، مقيم قرية الأبيض أبو زعبل الخانكة القليوبية، في القضية رقم 6918 لسنة 2024 الخصوص والمقيدة برقم 1851 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في ليلة الجمعة 2024/3/1 بدائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "رجب ع.ن.ع" عمدا مع سبق الاصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم على ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض (سكين) توجه به إلى مسكن المجني عليه مغافلاً إياه غادراً به من الخلف، وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض (السكين) بأنحاء متفرقة بجسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه كان قصد المتهم من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المجني عليه "رجب"، استوى على المبلغ المالي والهاتف المحمول وكذا استولى على جلباب من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).