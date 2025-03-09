المؤبد لعاطل بتهمة القتل وإصابة آخر في مشاجرة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد على عاطل، بعد إدانته بقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة نشبت أثناء احتفالات مولد الشيخ أحمد أبوهاشم بقرية عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن وأحمد محمد غلاب، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود القضية رقم 2097 لسنة 2024 جنايات أبنوب إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا بوقوع مشاجرة خلال الاحتفالات، ما أسفر عن سقوط قتيل ومصاب.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بين أفراد من عائلتي "أولاد بدوي" و"الجرابعة"، وأسفرت عن مقتل "كرم. ح. ث" وإصابة "مطر. م. ط". وأوضحت التحقيقات أن المتهم "جاسر. ع. ع"، 44 عامًا، وخمسة آخرين هاربين، أطلقوا أعيرة نارية صوب المجني عليهما، ما أدى إلى وقوع الجريمة.