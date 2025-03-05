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إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بأسوان - صور

05:10 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    تصادم ميكروباص بأسوان
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    تصادم سيارة اسعاف خاصة بجمعية تنمية المجتمع
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    حادث تصادم ميكروباس
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أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 20 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى إسعاف خاصة في أسوان.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا باصطدام سيارة ميكروباص بأخرى إسعاف خاصة تابعة لجمعية تنمية المجتمع بالسيالة والمحرقة، وذلك أمام الوحدة الصحية بالديسة التابعة لقرية العقبة بمركز أسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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أسوان حادث تصادم مديرية أمن أسوان
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