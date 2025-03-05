صاروخ ناري يتسبب في إتلاف كشاف عمود كهرباء بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية السالمية التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، إتلاف كشاف عمود كهرباء في أحد شوارع القرية بسبب إحدى الألعاب النارية.

وكشف حمدي البندي، مهندس الكترونيات بقرية السالمية التابعة لمركز فوه، عن عدد من الصبية كانوا يمارسون اللهو في الشارع بالقرب من المحل الخاص به مستخدمين الصواريخ النارية خلال لهوهم خلال صلاة التراويح.

وأكد لمصراوي، أنه فوجئ بحدوث إظلام بناحية عمود الكهرباء الممتد بناحية محله الخاص في صيانة الالكترونيات وباستطلاع الأمر تبين ارتفاع صاروخ ناري استخدمه الصبية في الشارع أثناء لهوهم إلى كشاف الإنارة بعمود الكهرباء أدى إلى إتلاف الكشاف الكهربائي فأحدث ظلام جزئي في الشارع.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه لمصراوي، عن شن الأجهزة المعنية في مركز ومدينة فوه حملات مكثفة خلال الساعات الأخيرة الماضية في الأسواق التجارية في مدينة فوه لضبط أصحاب المحال التي تطرح بيع الألعاب النارية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.