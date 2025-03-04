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جثتان و3 مصابين بدندرة.. ضبط 10 من المتهمين في "معركة الصواريخ" بقنا

03:49 م الثلاثاء 04 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص في واقعة المشاجرة التي نشبت بين عائلتين قبل السحور وأسفرت عن مقتل شخصان، وإصابة 3 آخرين، بأسلحة نارية وعصا شوم بسبب صواريخ رمضان في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالقبض على 10 أشحاص متهمين 5 من كل عائلة في مشاجرة نشبت بأسلحة نارية وعصا داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز.

وكانت قد كشف رجال المباحث أن سبب المشاجرة خلافات بين الصغار بسبب الألعاب النارية وتطورت إلى مشاجرة راح فيها شخصين من العائلتين هما أ.ر.أ، 22 عامًا. بطلق ناري وس.ق.م، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة 3 آخرين هم ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، وم.ص.م، 45 عامًا، وم.س.م، يبلغ من العمر 44 عامًا.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا مشاجرة أسلحة نارية
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