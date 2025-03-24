"وعجلت إليك رب لترضى".. مصرع طبيب ووالده وجارهما في حادث مروع خلال عودته من العمرة

قنا- عبدالرحمن القرشي :



لقي طبيب ووالده وأحد جيرانه مصرعهم في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وذلك أثناء عودتهم من مطار قنا الدولي بعد استقبال الطبيب العائد من أداء مناسك العمرة.

الضحايا هم الطبيب طارق عبد الحكيم، أخصائي النساء والتوليد، ووالده عبد الحكيم علي، وجارهما صلاح حسن.

وكان الطبيب الراحل نشر قبل وفاته كلمات مؤثرة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، جاء فيها :"وعجلت إليك رب لترضى"، لتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء ينعي الفقيد وذويه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مرفق إسعاف قنا بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن مصرع الضحايا الثلاثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.