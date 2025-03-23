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وزير التعليم العالي الأسبق يتصدر تشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

09:08 م الأحد 23 مارس 2025

الدكتور محمد أيمن عاشور

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية، والذي يضم 11 عضوًا.

وشمل التشكيل الدكتور حسين مصطفى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، واللواء محمد رضا عوض، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة الأزهر، والدكتور المرسي أحمد المرسي، نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور رابح رتيب، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

كما ضم المجلس كلًا من مجدي فتحي القاضي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتورة حنان عبد الحميد عبد الحفيظ، عميد كلية العلوم الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور شعبان مبارز، عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق، والمهندس ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر.

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الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة بني سويف الأهلية بني سويف
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