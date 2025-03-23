منع انتظار السيارات في شارع خالد بن الوليد.. قرار مهم من محافظ الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أمر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إدارة المرور وكافة الجهات المعنية بمنع انتظار أو تواجد السيارات على جانبي شارع خالد بن الوليد نهائيًا، وذلك للحد من حدوث أي اختناقات مرورية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بشارع خالد بن الوليد بحي المنتزه أول، اليوم الأحد، وذلك في إطار متابعة أعمال تنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب، والتحويلات المرورية التي جرى تنفيذها بمنطقة سيدي بشر.

ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات المتواجدة بالشارع، والمتابعة المستمرة للتأكد من عدم عودتها مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.