بصوت يلامس القلوب.. طالب جامعي يؤم المصلين في التراويح بسوهاج -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في أجواء رمضانية روحانية، يصدح صوت شاب من بين جنبات مسجد الرفاعي بقرية سلامون في مركز طما شمال محافظة سوهاج، يملأ قلوب المصلين خشوعًا وتأثرًا. إنه القارئ الشاب محمود طارق، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة أسيوط، الذي يقود المصلين في صلاة التراويح، مانحًا إياهم لحظات إيمانية لا تنسى.

يشهد مسجد الرفاعي إقبالًا كبيرًا من المصلين، الذين يتوافدون من كل حدب وصوب للاستمتاع بصوت محمود العذب في تلاوة القرآن الكريم.

يتجلى جمال صوته في ترتيل الآيات، وينساب في الدعاء خلال صلاة الوتر، فيخشع المصلون وتتأثر قلوبهم.

محمود طارق، الطالب الجامعي، يمتلك موهبة فريدة في قراءة القرآن الكريم، يتقن أحكام التجويد، ويجيد استخدام طبقات صوته في التلاوة، مما يجعله قارئًا مؤثرًا في قلوب المصلين.

يرى محمود طارق أن قراءة القرآن الكريم في رمضان هي فرصة عظيمة لخدمة كتاب الله، والاقتداء بالأنبياء في محراب رمضان، ويقول: "أسعى من خلال قراءتي للقرآن الكريم إلى أن أكون سببًا في خشوع المصلين، وتدبرهم لآيات الله".

يدعو المصلون لمحمود طارق بالتوفيق والنجاح في دراسته الجامعية، وفي مسيرته في خدمة كتاب الله، ويأملون أن يستمر في إمتاعهم بصوته العذب في شهر رمضان الكريم.