جروح في الوجه والكتف.. ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا خلال حملة إزالة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا، بسلاح أبيض، لمنعه من تنفيذ قرار إزالة بناحية الصعايدة بدائرة مركز دشنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة أشرف أنور رئيس مدينة دشنا بجروح في الوجه والكتف بسلاح أبيض على يد مواطن خلال تنفيذ قرار إزالة بناحية الصعايدة.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد.س"، موظف بالمعاش، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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