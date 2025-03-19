إعلان

جروح في الوجه والكتف.. ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا خلال حملة إزالة

12:08 م الأربعاء 19 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا، بسلاح أبيض، لمنعه من تنفيذ قرار إزالة بناحية الصعايدة بدائرة مركز دشنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة أشرف أنور رئيس مدينة دشنا بجروح في الوجه والكتف بسلاح أبيض على يد مواطن خلال تنفيذ قرار إزالة بناحية الصعايدة.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد.س"، موظف بالمعاش، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

مواطن يطعن رئيس مدينة في قنا خلال تنفيذ قرار إزالة في الصعايدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا قنا حادث طعن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟